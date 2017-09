PS Plus im Oktober mit Metal Gear und Amnesia

By

Nach den durchaus gelungenen und bunt gemischten letzten PS-Plus-Monaten erwartet Abonnenten des kostenpflichtigen Online-Services auch im Oktober ein Hochkaräter. Metal Gear Solid V: The Phantom Pain darf heruntergeladen und gespielt werden. Außerdem wartet für PS4-Besitzer die Amnesia Collection. Die Horror-Sammlung besteht aus The Dark Descent, A Machine for Pigs und Justine.

Das gesamte Lineup, das ab dem 3. Oktober heruntergeladen werden kann:

Bis dahin könnt ihr euch noch das Lineup vom September sichern: