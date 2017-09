Pokémon Go: Neue legendäre Pokémon tauchen auf

Ab sofort tauchen noch mehr legendäre Pokémon in Pokémon Go auf. Niantic kündigte an, dass Trainer ab sofort auch auf Raikou, Entei und Suicune treffen können. Auch diese legendären Pokémon der Johto-Region treffen Trainer natürlich nur in Raid-Kämpfen. Allerdings zunächst nur auf bestimmten Kontinenten.

Vom 31. August bis zum 30. September:

wird Raikou, ein Legendäres Elektro-Pokémon, in Amerika anzutreffen sein.

wird Entei, ein Legendäres Feuer-Pokémon, in Europa und Afrika anzutreffen sein.

wird Suicune, ein Legendäres Wasser-Pokémon, im Asien-Pazifikraum anzutreffen sein.