Pokémon Go feiert die Sonnenwende mit einem Event

Die Nächte werden kühler, die Tage feuchter – der Herbst kommt. Für Niantic aber kein Grund, euch nicht mehr nach draußen zu schicken. In Pokémon Go feiert man deshalb die Sonnenwende mit einem neuen Ingame-Event. Es gibt doppelten Sternenstaub, spezielle 2km-Eier und einen Super Ikubator sowie weitere Boni. Der Aktionszeitraum beginnt am morgigen 22. September!