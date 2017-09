Pokémon Go: Erstes Live-Event in Deutschland

Nach dem verbockten ersten Live-Event in Chicago hatte Niantic vorsorglich einige kommende Live-Events verschoben, um nachzubessern. Das erste Event in Deutschland wird aber wie geplant am 16. September in Oberhausen stattfinden. Nun veröffentlichte Niantic dazu konkrete Details. Das Event findet im CentrO in Oberhausen statt, das Teil der Unibail-Rodamco-Kette ist.

Niantic gab unter anderem bekannt, auf welche besonderen Pokémon die Trainer in Oberhausen treffen können und wie man an Tickets kommt. Außerdem gab man weitere Events in Dänemark, Tschechien, Schweden und den Niederlanden bekannt, weitere Details gibt es auf der offiziellen Website.