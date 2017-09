Pokémon Go: Erst 10 Prozent der Inhalte umgesetzt

By

Pokémon Go wird in Zukunft noch um einiges umfangreicher werden. Das Spiel feierte kürzlich bereits den ersten Geburtstag und seit einiger Zeit ist die zweite Pokémon-Generation im Spiel enthalten. Doch erst etwa 10 Prozent aller geplanten Inhalte sind überhaupt umgesetzt.

„Wir haben bislang erst 10 Prozent von dem erreicht, was wir und Niantic tun möchten. In Zukunft müssen wir wichtige Pokémon-Features wie den Tausch, Kämpfe zwischen Trainern und andere Dinge umsetzen“, erklärte The Pokémon Companys CEO Tsunekazu Ishihara gegenüber Bloomberg.

Wenn ihr noch immer Pokémon Go spielt, sollte euch also auch im nächsten Jahr nicht langweilig werden.

via Eurogamer