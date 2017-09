Otomate enthüllt viele neue Otome für Japan

Über die Marke Otomate hat Idea Factory eine große Anzahl an neuen Otome für den japanischen Markt angekündigt. Die Enthüllungen wurde über das Event „Otomate Party 2017“, welches in Tokio stattfand, mitgeteilt. Als Plattformen hat man sich für PlayStation 4 und PlayStation Vita entschieden.

Cendrillion phalikA (PS Vita): Die Handlung beruht auf Cinderella. Das Spiel soll 2018 in Japan erscheinen.

Charade Maniacs (PS Vita): Soll 2018 in Japan erscheinen.

Collar x Malice: Unlimited: Fan-Disk zu Collar x Malice. Eine Plattform wurde noch nicht erwähnt.

Diabolik Lovers PS4 (Tentative) (PS4): Ein Zusammenschluss aus Diabolik Lovers: Haunted Dark Bridal Limited V Edition (erschien im Dezember 2013) und Diabolik Lovers: Haunted Dark Bridal More Blood Limited V Edition (erschien im Januar 2015). Ein Zeitraum für die Veröffentlichung wurde nicht genannt.

Piofiore no Banshou (PS Vita): Eine Geschichte, die in Italien in einer Zwischenkriegszeit spielt und die Mafia einbezieht.

Shinku no Homura: Sanada no Ninpouchou (PS4, PS Vita): Spielt in der Sengoku-Ära. Als Hauptfiguren dienen Nobushige Sanada und andere Ninja. Der Titel soll 2018 erscheinen.

Shiritsu Verbara Gakuen: The Rose of Versailles Re*imagination: Eine Videospiel-Adaption zum Shoujo-Manga von Riyoko Ikeda.

Shiro to Kuro no Alice New Title: Der neueste Ableger der Serie Shiro to Kuro no Alice. Das Spiel wird von Kogado Studio entwickelt.

Tengai Ni Mau, Ikinahana (PS Vita): Eine neue Visual Novel von dem Team, welches hinter Bara ni Kakusareshi Verite steckt. Das Spiel soll 2018 in Japan erscheinen.

Triangle Project (PC): Der Titel wird möglicherweise von Frontier Works entwickelt. Insgesamt soll sich die Geschichte über drei Episoden strecken, die innerhalb von neun Monaten erscheinen sollen.

Variable Barricade (PS4, PS Vita): Eine neue Visual Novel, die 2018 erscheinen soll.

