Okami HD: Neues Gameplay und eine Limited Edition

Nach der gestrigen offiziellen Ankündigung hat Capcom Japan zwei weitere (ziemlich kurze) Gameplay-Videos und einige Screenshots zu Okami HD für PS4, Xbox One und PCs veröffentlicht. Dabei erhalten wir auch einen ersten Blick auf die Limited Edition, die aber bislang nur für Japan angekündigt ist und dort nur für PlayStation 4 erhältlich ist.

Die Limited Edition enthält neben der First Print Edition des Spiels (enthält zusätzlich ein Wendecover und einen Code für ein PS4-Theme) auch zwei B2-Poster, ein Tuch mit dem Logo des Spiels und ein zusätzliches PS4-Theme. Die Limited Edition kostet 4.990 Yen zzgl. Steuern.

Okami HD erscheint am 12. Dezember 2017 auch hierzulande für PS4, Xbox One und PCs. Okami HD bietet 4K-Auflösung für PS4 Pro, Xbox One X und leistungsstarke PCs sowie ein Comeback der Minispiele im Ladebildschirm, mit denen Spieler Bonus-Dämonenzähne erhalten können, die gegen Ingame-Gegenstände eingetauscht werden können. Auch eine Option für das Bildformat 4:3 gibt es.

via Dualshockers