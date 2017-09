Nioh: Dritter DLC erscheint Ende des Monats

Bereits zweimal ging das Abenteuer des jungen Williams in Nioh in die Verlängerung. Nun erwartet den Samurai sein dritter und letzter Kampf mit dem DLC „Ende des Blutvergießens“. In dieser DLC-Erweiterung begebt ihr euch in die abschließende Phase der Sengoku-Ära und in eine weitere blutige Schlacht. Der DLC erscheint am 26. September und kostet 9,99 Euro. Wer den Season-Pass besitzt, zahlt natürlich nichts drauf.

Neben einer Erweiterung der Hauptgeschichte wird es ebenfalls neue Neben- und Zwielichtmissionen geben, weitere Yokai, Charaktere, Schutzgeister und einen neuen Schwierigkeitsgrad. Darüber hinaus gibt es auch einen neuen Modus namens „Der Abgrund”. In diesem Modus treffen sich die stärksten Krieger und müssen ihr Können in verschiedenen Herausforderungen und Schlachten auf die Probe stellen. Weitere Informationen zu dem Modus sollen noch folgen.

via Playstation Blog