Nintendo kündigt Snipperclips Plus für Switch an

By

Snipperclips für Nintendo Switch ist längst kein Geheimtipp mehr. Das zeigt sich spätestens in der Veröffentlichung der Handelsversion des einstigen Digital-only-Games. Wie Nintendo ankündigte, wird Snipperclips Plus am 10. November für Nintendo Switch physisch erscheinen. Ihr könnt euch die Handelsversion schon vorbestellen.

Die Erweiterung des Namens durch das „Plus“ suggeriert weitere Inhalte und genau so ist es auch. Diese Version des Schnippschnapp-Spiels wird um mehr als 30 neue Level, neue Herausforderungen und neue Funktionen erweitert. Wer die ursprüngliche, digitale Fassung bereits besitzt, kann die neuen Inhalte einfach im Nintendo eShop kaufen.