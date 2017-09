NieR: Automata feiert Verkaufszahlen mit Vinyl-Boxset

Square Enix hat heute bekanntgegeben, dass NieR: Automata die Marke von zwei Millionen verkauften Einheiten weltweit überschritten hat. Das feiert man nicht nur mit der Einstellung neuer Entwickler für ein weiteres NieR-Projekt, sondern auch mit einem besonderen Schmankerl für Vinyl-Fans.

Ab dem 25. September können sich Fans ein Vinyl-Boxset mit den Original-Soundtracks von NieR: Automata, NieR: Gestalt und NieR: Replicant exklusiv im Square Enix Store vorbestellen. Das Set wird im Dezember veröffentlicht und bietet vier Vinyl-LPs, die Stücke wurden von Keiichi Okabe ausgewählt. Zudem gibt es exklusive Illustrationen von Tokyo-Ghoul-Zeichner Sui Ishida.

Fans können die großartige Musik von NieR: Automata auch in den beiden Video-Blu-rays NieR Music Concert & Talk Live sowie NieR Music Concert: The Memories of Puppets genießen, die ebenfalls ab sofort im Square Enix Online Store vorbestellbar sind.