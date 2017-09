Neues Video zu Lost Sphear von Square Enix

Square Enix hat ein neues Video zu Lost Sphear veröffentlicht, welches nächsten Monat in Japan erscheinen wird. Die Geschichte von Lost Sphear begleitet einen Jungen namens Kanata, der von einem schlimmen Traum erwacht, in dem seine Heimat verschwand. Um die Welt vor dem Verschwinden zu bewahren, ziehen Kanata und seine Kameraden los, um die Welt mit der Kraft von Erinnerungen wiederherzustellen.

In dem klassischen JRPG trefft ihr auch auf die Vulcosuits. Diese Mech-artigen Kampfanzüge verbessern die Fähigkeiten des Helden Kanata, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Gefechte. Nur wer eine der Rüstungen trägt, kann die Spezialattacke „Paradigm Drive“ ausführen. In Japan wird das Videospiel am 12. Oktober für Nintendo Switch und PlayStation 4 veröffentlicht, in Europa und Nordamerika ist die Erscheinung für den 23. Januar, dann auch für PCs, geplant.

via Gematsu