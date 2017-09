Neues Vergleichsvideo zu Dragon’s Dogma: Dark Arisen

Nachdem euch Capcom zuletzt die verschiedenen Klassen des Rollenspiels ausführlich vorgestellt hat, geht es heute mit einem neuen Vergleichsvideo weiter. Wenn ein älteres Spiel auf eine aktuelle Plattform portiert wird und der Entwickler optische Verbesserungen anpreist, dann sind Vergleichsvideos nicht weit. Oft werden sie ohnehin von Fans erstellt, der Hersteller tut also gut daran, seine eigene Version davon zu veröffentlichen.

Die digitale Veröffentlichung von Dragon’s Dogma: Dark Arisen erfolgt bereits am 3. Oktober. Auf die Handelsversion müssen Fans wegen des Feiertags hierzulande einen Tag länger warten. Die Handelsversion kostet nur 24,99 Euro.

In Dragon’s Dogma: Dark Arisen schlüpfen Spieler in die Haut des ausgewählten Erweckten und entscheiden über das Schicksal der Welt. Basierend auf einem epischen Fantasy-Setting vereint Dragon’s Dogma: Dark Arisen aufregendes und intensives Kampfgameplay mit der Möglichkeit, die riesige, detaillierte Spielwelt frei zu erkunden. Spieler wählen zwischen neun verschiedenen Klassen und stürzen sich mit drei KI-Kompagnons, den Vasallen, in ihr Abenteuer. Diese Alliierten kämpfen unabhängig, entwickeln sich an der Seite des Spielercharakters und können online etwa gegen Schätze, Tipps und mehr verliehen oder getauscht werden.