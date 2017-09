Neues Gameplay-Video zu The Evil Within 2

Nachdem euch Bethesda zuletzt den gruseligen Kriegsfotografen Stefano Valentini aus The Evil Within 2 vorstellte, ist heute ein nicht weniger gruseliges Wesen an der Reihe. Ihr lernt den Wächter kennen. Aber auch ein kurzes Treffen mit Stefano gibt es wieder.

Grundlage für das neue Video ist diesmal zusammenhängendes Gameplay-Material aus Kapitel 2 des Spiels. Dies diente auch als Demo bei der Gamescom und derzeit bei der PAX West. The Evil Within 2 erscheint am Freitag, den 13. Oktober für PlayStation 4, Xbox One und PCs.