Neuerscheinungen im Monat September 2017

Fehlt euch gelegentlich die Übersicht zum Erscheinungstermin neuer Spiele im ganzen Wirbel um neue Ankündigungen, Verschiebungen und Dementierungen? Kein Problem, denn mit unserer Reihe “Neuerscheinungen” bekommt ihr zu jedem Monatsbeginn die Neuerscheinungen jenen Monats auf dem Silbertablett serviert.

Direkt zum Monatsbeginn legt man los, was neue Veröffentlichungen anbelangt. Zum einen erwartet euch am 1. September in Warriors All-Stars (PS4, PC) die volle Bandbreite der Musou-Reihe, zum anderen gelangt der süße Plattformer Rabi-Ribi (PS4, PS Vita) auf Konsole und Handheld. Am 5. September wird schließlich auch das finale Kapitel der Reihe in Utawarerumono: Mask of Truth (PS4, PS Vita) enthüllt.

Wer sich sowohl für Fighter als auch Shoot ‚em ups begeistert, wird mit dem Japan-Release von Senko no Ronde 2 (PS4, PC) doppelt Spaß haben. Wer in Monster Hunter bisher immer ein wenig Handlung vermisst hat, wird womöglich in Monster Hunter Stories (3DS) genau diese ab dem 8. September finden.

Der 15. September und damit gleichzeitig die Monatsmitte birgt einige lang erwartete Titel. So erscheint an diesem Tag der nächste Eintrag in Falcoms bekannter Ys-Reihe, Ys VIII: Lacrimosa of Dana (PS4, PS Vita, PC). Nach langer Abwesenheit kehrt auch Samus Aran wortwörtlich in Metroid Samus Returns (3DS) zurück. Am 19. September erscheint zudem der Crossover-Fighter Marvel vs. Capcom: Infinite (PS4, PC, Xbox One).

Der 22. September bietet eine Woche später gleichviel Interessantes. Die zweite Generation von Pokémon feiert mit Pokémon Silberne Edition (3DS) und Pokémon Goldene Edition (3DS) eine Neuveröffentlichung. Ebenfalls neu portiert wird Pokémon Tekken DX (Switch). Sollte es eher feucht und fröhlich werden, ist vielleicht Senran Kagura: Peach Beach Splash (PS4) einen Blick wert. Sagen euch Horror und Figuren aus der Literatur mehr zu? Dann könnte vielleicht Mary Skelter Nightmares (PS Vita) euren Nerv treffen.

Auch das Ende des Monats wartet mit neuen Titeln am 29. September auf. Mit Yo-kai Watch 2: Psychic Specters (3DS) erscheint eine weitere Edition von Yo-kai Watch 2. Ein RPG mit Magical Girls bietet Blue Reflection (PS4, PC). Kämpft ihr lieber mit Maschinen? Dann ist womöglich Gundam Versus (PS4) nach eurem Geschmack. Auch das große Finale von Danganronpa erwartet euch in diesem Monat in Danganronpa V3: Killing Harmony (PS4, PS Vita). Ferner erscheint eine weitere Portierung in Form von One Piece: Unlimited World Red Deluxe Edition (Switch).

Was sind eure Must-Haves im September?

Nachfolgend findet ihr noch einmal sämtliche Neuerscheinungen im Überblick!