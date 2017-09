Neuer Trailer zu Pokémon Ultrasonne und Ultramond

Auf Details zum neuen Pokémon für Nintendo Switch mussten Fans bei Nintendo Direct in dieser Nacht erwartungsgemäß verzichten. Doch dafür gab es – ebenso erwartungsgemäß – Neuigkeiten zu Pokémon Ultrasonne und Ultramond. Neben weiteren Einzelheiten zu den Spielen gibt es auch Details zu einer Celebi-Verteilung und, na klar, zu einem neuen New Nintendo 2DS XL im Pokémon-Design. Diese „Poké Ball Edition“ könnt ihr euch übrigens schon sichern:

The Pokémon Company hat heute unter anderem enthüllt, dass es sich bei den Pokémon, die auf der Verpackung von Pokémon Ultrasonne und Pokémon Ultramond abgebildet sind, in Wahrheit um zwei Formen von Necrozma handelt. Dazu erklären die Entwickler:

Nachdem es sich in Pokémon Ultrasonne des Legendären Pokémon Solgaleo bzw. in Pokémon Ultramond des Legendären Pokémon Lunala bemächtigt hat, nimmt Necrozma die Form Necrozma (Abendmähne) respektive Necrozma (Morgenschwingen) an. Erstere ist imstande, sich Solgaleos einzigartiger Attacke Stahlgestirn zu bedienen, während Letztere in der Lage ist, Lunalas Vorzeigeattacke Schattenstrahl zum Einsatz zu bringen. Zusätzlich zu diesen neuen Formen von Necrozma wurden mit UB Mauerwerk und UB Detonation zudem zwei neue Ultrabestien vorgestellt. Einzelheiten zu diesen geheimnisvollen Wesen werden zu einem späteren Zeitpunkt preisgegeben.