Neuer Trailer zu Pokémon – der Film: Du bist dran!

Mit Feierlichkeiten, Verteilungsaktion und einer besonderen Karte feiert The Pokémon Company den Start des neuen Pokémon-Films Pokémon – Der Film: Du bist dran! in Europa. Obendrein gibt es den ersten Trailer, den ihr unten seht. Vor allem aber auch den Kinotermin, denn der Film läuft nur sehr eingeschränkt in den hiesigen Kinos.

Vorführungen finden am Sonntag, den 5. November um 12.55 Uhr und am Montag, den 6. November um 19.00 Uhr (Ortszeit) in ausgewählten amerikanischen und internationalen Märkten (außerhalb Asiens) statt. Genaue Termine und Spielzeiten können je nach Land abweichen – siehe lokales Kinoprogramm. Tickets für Pokémon – Der Film: Du bist dran! sind in Kürze online auf www.FathomAnimation.com oder in teilnehmenden Kinos erhältlich. Eine komplette Liste aller teilnehmenden Kinos in Deutschland wird ebenfalls in Kürze auf den oben genannten Webseiten erhältlich sein (Änderungen der Kinos und Teilnehmer vorbehalten).

Fans des Pokémon-Sammelkartenspiels freuen sich über eine besondere Karte. Ein Pikachu mit Ashs Kappe erhalten Käufer eines Tickets für die Vorführungen. Außerdem winkt ein QR-Code, mit dem eine „besondere Veranstaltung“ im kommenden Pokémon Ultrasonne und Ultramond freigeschaltet werden kann. Außerdem gibt es eine besondere Verteilungsaktion:

The Pokémon Company International bietet außerdem besondere Pikachu-Verteilungsaktionen für die Videospiele, noch bevor die Kino-Veranstaltung beginnt. Ab 19. September werden sechs Versionen von Ashs Pikachu, mit jeweils einer anderen Kappe seines Trainers aus der Zeichentrickserie, für den Erhalt in den Videospielen Pokémon Sonne und Pokémon Mond via Passwort auf Pokemon.de verteilt. Jeder Spieler kann nur eine der sechs Versionen erhalten, also sollte die Auswahl bedacht getroffen werden. Jedes Pikachu ist in einem bestimmten Zeitfenster von jeweils einer Woche verfügbar. Die Termine der Verteilung sind wie folgt: 19. bis 25. September: Ashs Pikachu (Original-Kappe)

26. September bis 2. Oktober: Ashs Pikachu (Hoenn-Kappe)

3. bis 9. Oktober: Ashs Pikachu (Sinnoh-Kappe)

10. bis 16. Oktober: Ashs Pikachu (Einall-Kappe)

17. bis 23. Oktober: Ashs Pikachu (Kalos-Kappe)

24. bis 30. Oktober: Ashs Pikachu (Alola-Kappe)

Der erste Trailer zum Film: