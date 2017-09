Neuer Trailer und Asien-Release für neues Kamen Rider

Zum neuen Kamen Rider: Climax Fighters für PlayStation 4 gibt es heute nicht nur einen ersten Trailer und einige neue Details, sondern auch die frohe Botschaft, dass der Titel in Südostasien mit japanischer Sprachausgabe und englischen Untertiteln erscheint. Eine gute Nachricht für Fans der Serie, denn eine Lokalisierung im Westen erscheint derzeit nicht wahrscheinlich. Die Veröffentlichung in Südostasien erfolgt wie in Japan am 7. Dezember für PlayStation 4.

Das Action-Fighting-Game wird alle Heisei Kamen Rider von Kamen Rider Kuuga bis Kamen Rider Build bieten. Bis zu vier Spieler spielen gleichzeitig in One-vs-One- oder Two-vs-Two-Battles. Verschiedenartige Stages sollen dafür sorgen, dass sich Spieler über die Charakteristiken der Kamen Rider Gedanken machen und sie richtig einsetzen. Erstmals in der Serie gibt es zudem echte Onlinekämpfe.

Nachfolgend eine Liste der spielbaren Rider:

Kamen Rider Build

Kamen Rider Drive

Kamen Rider Ex-Aid

Kamen Rider Fourze

Kamen Rider Gaim

Kamen Rider Ghost

Kamen Rider OOO

Kamen Rider W

Kamen Raider Wizard

Masked Rider Agito

Masked Rider Blade

Masked Rider Decade

Masked Rider Den-O

Masked Rider Faiz

Masked Rider Hibiki

Masked Rider Kabuto

Masked Rider Kiva

Masked Rider Kuuga

Masked Rider Ryuki

via Gematsu