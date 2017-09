Bandai Namco hat neue Details zu Sword Art Online: Fatal Bullet veröffentlicht. Der neueste Ableger der Serie wird ein waschechter Third-Person-Shooter. Mit den heutigen Details widmet sich Bandai Namco der Charakter-Erstellung, den Spielmodi und Charakteren sowie Kostümen.

Zum ersten Mal in einem SAO-Spiel wird der Protagonist nicht Kirito sein, sondern ein selbst erstellter Avatar. Bei der Charakter-Erstellung hat der Spieler völlige Freiheit bei der Anpassung seines Helden oder seiner Heldin. Vom Geschlecht bis zur Erscheinung und den Statuswerten (STR, VIT, INT, AGI, DEX und LUK) hat der Spieler freie Hand bei der Individualisierung. All das beeinflusst das Kampfverhalten sowie den Verlauf der Geschichte, diese kann dadurch anders als Kiritos bekanntes Abenteuer ausgehen. Dieser erstellte Spieler-Avatar ist sowohl offline als auch online im Koop-Modus spielbar.

In GUN GALE ONLINE (GGO) bildet der Spieler mit Kureha und Zeliska ein Team. Unterstützt wird es durch das ArFA-Sys (Artificial Financial Adviser System), einem vollständig anpassbaren KI-Charakter, der für die Geschichte und während der Gefechte eine wichtige Rolle spielt. Neben diesen Neuerungen werden auch die bekannten Hauptcharaktere der Serie – wie Asuna, Leafa, Silica und Lisbeth – in ihren jeweiligen neuen Kostümen den Spieler auf seinem Abenteuer in GGO begleiten.