Neue Details zu Summer Lesson: Chisato Shinjo

Nachdem Bandai Namco zu Beginn der Woche mit Chisato Shinjo die dritte Frau vorgestellt hat, die man mit dem PS-VR-exklusiven Summer Lesson kennenlernen darf, berichtet die Famitsu nun schon über den konkreten Releasetermin und zeigt erste Bilder aus dem Spiel.

Summer Lesson: Chisato Shinjo – Shichiyou no Etude wird am 12. Oktober in Japan erscheinen. Chisato Shinjo wird von Marie Hatanaka synchronisiert. Sie hat kurzes, schwarzes Haar und ist die Tochter eines Millionärs. Sie ist intelligent und fleißig, hat aber eine etwas nihilistische und rebellische Ader. Auch für sie dürft ihr der Tutor sein, ihr bringt ihr Allgemeinwissen und Modetrends bei.

Im gleichen Atemzug stellte Bandai Namco auch schon einige DLC-Inhalte vor, zu denen es aber außer den Namen noch keine näheren Angaben zu Umfang, Preis oder Termin gibt. Aber die Namen lassen bereits auf die Inhalte schließen: