Neue Details zu Dead or Alive Xtreme: Venus Vacation

Gemeinsam mit DMM arbeitet Koei Tecmo an dem Browserspiel Dead or Alive Xtreme: Venus Vacation. Doch seit der Ankündigung war es nun schon einige Monate lang ruhig. Inzwischen wissen wir, dass der Titel bei der Tokyo Game Show 2017 wieder auftauchen wird. Die Famitsu berichtet außerdem, dass das Spiel in Japan noch in diesem Jahr an den Start gehen soll und das Free-to-Play-Modell nutzen wird. Dazu gibt es natürlich Mikrotransaktionen.

Neben den „neuesten Systemen der Serie“ soll das Browsergame auch 3D-Modelle und Optiken einer überarbeiteten Soft Engine bieten, die sich vor allem mit realistischer Physik einen Namen machte. Viele Mädels der Serie werden in Venus Vacation auftauchen, Koei Tecmo investiert sogar in ihre Synchronsprecherinnen. Bei der Tokyo Game Show werden wir wohl mehr erfahren, bis dahin muss der Teaser-Trailer ausreichen, den Koei Tecmo bereits im letzten Jahr veröffentlichte.

via Siliconera