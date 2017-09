Details und erster Trailer zu Attack on Titan 2 für 3DS

Vor wenigen Tagen gab Spike Chunsoft bekannt, dass Attack on Titan 2: Future Coordinates für Nintendo 3DS am 30. November in Japan erscheint. Die Geschichte des Spiels basiert zum größten Teil auf der zweiten Staffel des Animes, welcher dieses Jahr im japanischen TV ausgestrahlt wurde. Dementsprechend schlüpft ihr in die Rolle verschiedener Charaktere bei unterschiedlichen Missionen im Laufe der Geschichte. Dabei wurde die Anzahl der spielbaren Charaktere in Bezug auf den ersten Teil erhöht.

Es wird ebenfalls andersartige Kapitel geben, die sich vor allem auf Reiner, Annie, Bertholdt, Ymir sowie Christa und deren Geheimnisse beziehen. Dabei entstehen nicht nur Kapitel mit unterschiedlichen Perspektiven, sondern auch mit verschiedenen Gameplay-Mechaniken. Es gibt unter anderem Missionen, in denen ihr einen Titanen steuert und gegen Soldaten mit der 3D-Manöver-Ausrüstung kämpft.

Im sogenannten World-Modus kreiert ihr einen eigenen Charakter und führt verschiedene Missionen aus. Dabei stehen euch dieses Mal eine Handvoll neuer Features und Missionen zur Verfügung. In diesem Modus habt ihr sogar die Möglichkeit neue Soldaten für eure Armee zu rekrutieren, um eure eigene Basis, welche ihr ebenfalls selber aufbauen könnt, zu verteidigen. Das Level eurer Armee steigt je nachdem, wie stark eure Einheiten sind. Steigt das Level, könnt ihr entsprechend neue Soldaten rekrutieren oder eure Basis weiter ausbauen. Die Loyalität eurer Einheit solltet ihr auch stets pflegen. Ist sie auf dem Maximum, erhaltet ihr Boni, die sich auf die gesamte Armee während einer Mission auswirken können. Die Missionen in dem Modus bestehen meist daraus eure Basis vor Titanen zu schützen.

via Gematsu (1), (2)