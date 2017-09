By

Sega hat einige neue Bilder zu Hastune Miku: Project Diva Future Tone DX veröffentlicht und stellt euch außerdem neue Songs vor. In dieser Version ist das Lied „Ghost Rule“ (Musik und Texte von DECO * 27) enthalten, das von dem Modul „Ghost“ (gestaltet von Hachizou) begleitet wird. Mari Shimazaki war für das Modul „Celebration“ zuständig. Auch ein Lied von Hachi, „Suna no Wakusei feat. Hatsune Miku“ wird in diesem Ableger geboten.

Hatsune Miku: Project Diva Future Tone DX wird am 22. November 2017 in Japan für PlayStation 4 erscheinen.

via Gematsu