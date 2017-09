Mary Skelter: Nightmares: Neue Bilder zeigen die Jobs

By

Idea Factory International hat neue Bilder zu Mary Skelter: Nightmares veröffentlicht, die euch verschiedene Jobs aus dem Dungeon Crawler zeigen, die eure Gruppenmitglieder ausüben können. Das System verändert die Fähigkeiten und das Aussehen der „Blood Maidens“, sodass die Damen sogar auf ein ganz anderes Rüstungsset zugreifen können. Jede Dame kann sich für einen einzigartigen Beruf entscheiden, der auf ihren Kampfstil angepasst ist.

Die Klasse „Item Meister“ erlaubt die Verwendung von Gegenständen im Gefecht. Ein „Poet“ nutzt die Kraft der Musik, um die Gruppe zu unterstützen. Über 20 verschiedene Berufe stehen in diesem Spiel zur Auswahl. In Europa erscheint der Titel am 22. September für PlayStation Vita.

via Gematsu