Konami hat den Veröffentlichungszeitraum für das kürzlich enthüllte mobile Spiel Love Plus Every genannt. Noch in diesem Winter soll der Titel für Android und iOS in Japan erscheinen. Dazu bestätigt die offizielle Webseite zum Spiel die Figuren Manaka Takane (gesprochen von Saori Hayami), Rinko Kobayakawa (gesprochen von Sakura Tange) und Nene Anegasaki (gesprochen von Yuuko Minaguchi).

Der Titel wird auf der Tokyo Game Show 2017 ausgestellt.

via Gematsu