Livestream zu Dissidia Final Fantasy am 3. Oktober

Nach der Enthüllung von Noctis, der in Dissidia Final Fantasy NT spielbar sein wird, will Square Enix am 3. Oktober um 20 Uhr japanischer Zeit einen weiteren Livestream zu Dissidia Final Fantasy veranstalten. Bei YouTube und Niconico könnt ihr den Stream um 13 Uhr deutscher Zeit live verfolgen.

Bei dem Livestream will man einen weiteren neuen Charakter für Dissidia Final Fantasy Arcade vorstellen, doch dabei bleibt es diesmal nicht. Im November steht der zweite Geburtstag der Arcade-Version an und Producer Ichiro Hazama und Director Takeo Kujiraoka wollen diesbezüglich Pläne vorstellen. Außerdem wird diesmal auch Theatrhythm Final Fantasy: All-Star Carnival ein Thema sein, das seinen ersten Geburtstag feiert.

Dissidia Final Fantasy ist schon seit langer Zeit in japanischen Spielhallen spielbar und hat bereits etliche neue Charaktere und Stages spendiert bekommen. Die Playstation-4-Version des Spiels, Dissidia Final Fantasy NT, erscheint weltweit im Frühjahr 2018. Es ist anzunehmen, dass die neuen Charaktere und Stages auch in der PS4-Version zur Verfügung stehen werden, zumindest in DLC-Form. Mindestens sechs Charaktere werden in DLC-Form zur Verfügung stehen, das wissen wir bereits aus der Europa-Ankündigung.

Zuletzt stellte man Ultimecia für die Arcade-Version vor, davor gab es mit Jekkt, Exdeath, Bahamut, Emperor Mateus, Kuja, Sephiroth, Ace, Kain Highwind, Garland, Kefka und Ramza schon unzählige Extra-Charaktere. Wie sich diese letztlich auf die PS4-Version und DLCs aufteilen, bleibt abzuwarten.

via Gematsu