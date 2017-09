Limited Edition zu Senran Kagura Burst Re:Newal

Bei Senran Kagura Burst Re:Newal handelt es sich um eine Neuauflage des Originals Senran Kagura Burst. Dementsprechend übernimmt das Remake auch den Inhalt des Originals. Was nicht gleich bleibt, ist die Optik. Das ursprüngliche Sidescroller-Actionspiel soll sich in eine 3D-Spielwelt verwandeln. Das Spiel erscheint am 22. Februar 2018 für PlayStation 4 in Japan.

Am gleichen Tag erscheint eine limitierte Edition für 10.810 Yen (ca. 83 Euro) namens “Nyuu Nyuu DX Pack”. Neben dem Spiel, welches ein anderes Cover bekommt, erhaltet ihr eine große Box mit einem speziellen Design. In dieser Box findet ihr sechs Paar-Anhänger, die Booklets “Shoujo-tachi no Himitsu File” und “Shoujo-tachi no Gokuhi File” mit vielen Bildern und einen speziellen Comic sowie eine Drama-CD, welche die Inhalte der “Shoujo-tachi no Himitsu File”-Drama-CD und “Shoujo-tachi no Gokuhi”-Drama-CD (Bonus beim 3DS-Original) bietet.

Man erhält ebenfalls einen Downloadcode, um Yumi früher spielen zu können. Das beinhaltet ebenfalls die Vorgeschichte, welche in Re:Newal eingeführt wird. Dazu kommt noch der digitale OST, diverse Kostüme (“Hanzo National Academy Old Uniform”, “Burst Girls Uniform”) und die Emotion “Co-Sleeping Set” im Diorama.

via Gematsu