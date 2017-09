Shovel Knight: Letzte Kampagne King of Cards enthüllt

By

Während der Nindies-Präsentation von Nintendo hat Entwickler Yacht Club Games bekanntgegeben, dass der letzte Zusatzinhalt zum Plattformer Shovel Knight rund um den güldenen King Knight handeln wird. Die Erweiterung mit dem Namen Shovel Knight: King of Cards wird 2018 für alle Plattformen erhältlich sein, auf denen der Schaufelritter bereits unterwegs ist.

Das Arsenal umfasst PlayStation 3, PS4, PS Vita, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Wii U, Nintendo 3DS und Nintendo Switch sowie PCs. Dabei wird der Inhalt, ähnlich wie schon bei Specter of Torment, einzeln für rund 9,99 Euro oder in dem Gesamtpaket Shovel Knight: Treasure Trove erhältlich sein.

In Shovel Knight: King of Cards übernehmt ihr die Rolle von King Knight, der bereits in den drei erhältlichen Abenteuern aus dem Shovel-Knight-Universum als Bossgegner anzutreffen ist. Ihr begleitet den Ritter auf seinem Abenteuer durch vier brandneue Welten und über 30 neue Level dabei, wie er versucht, die sogenannten Drei Könige zu besiegen, die über das Land herrschen. Ausgerüstet mit neuen Fähigkeiten wie zum Beispiel einem Sprintangriff, trefft ihr als King Knight auf allerhand neue Gegner, Ausrüstung und Charaktere. Außerdem wird es eine Art Karten-Minispiel geben, dessen genauer Ablauf jedoch nicht bekannt ist.

