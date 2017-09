L.A. Noire: Neuauflage für PS4, Switch, Xbox One & Vive

By

Eine Neuauflage von L.A. Noire erscheint am 14. November. Das Spiel wurde 2011 erstmals für PlayStation 3, Xbox 360 und PCs veröffentlicht. Nun gab Rockstar Games bekannt, dass das Detektivspiel ebenfalls für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen wird.

Alle Versionen enthalten neben dem Hauptspiel alle zusätzlichen herunterladbaren Inhalte. Die neue Umsetzung für Nintendo Switch bietet auch konsolenspezifische, neue Features. Es wird eine Bewegungs- und Gestensteuerung geben, HD-Vibration, neue Breitbild- und Schulterkameraperspektiven und kontextabhängige Touchsteuerung.

Dazu kommen noch optische Verbesserungen und ein 4K-Support für die PS4 Pro und Xbox One X. Allerdings ist dies noch nicht alles. Wer eine HTC Vive besitzt, darf sich auf eine spezielle VR-Version freuen. Diese enthält sieben der in sich abgeschlossenen Fälle aus dem Original in überarbeiteter Form.

via Eurogamer