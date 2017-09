Koei Tecmo stellt DLC-Pläne zu Fire Emblem Warriors vor

Koei Tecmo hat auf der diesjährigen Tokyo Game Show 2017 die DLC-Pläne für Fire Emblem Warriors vorgestellt und diese sehen wie folgt aus. Insgesamt sollen drei Add-ons erscheinen, welche separat für 8,99 Euro erworben werden können. Der Season-Pass kostet 19,99 Euro und bietet Zugang zu allen drei Paketen.

Das Fire Emblem Fates Pack, das im Dezember herauskommt, kostet 8,99 Euro und umfasst Inhalte, die von Fire Emblem Fates inspiriert sind.

Das Fire Emblem: Shadow Dragon Pack, ab Februar 2018 für 8,99 Euro erhältlich, bietet zahlreiche Figuren und Items, die Fans der Serie aus Fire Emblem: Shadow Dragon kennen.

Das Fire Emblem: Awakening Pack kostet gleichfalls 8,99 Euro und erscheint im März 2018. Es ist ein Muss für alle Liebhaber des Serienteils Fire Emblem: Awakening.

Jeder DLC wird dem Spiel weitere Waffen und spielbare Charaktere hinzufügen. Sowohl die Nintendo-Switch- als auch die New-Nintendo-3DS-Spieler erhalten obendrein ein Brautkleid für Lucina, wenn sie sich gleich für den Season-Pass entscheiden. Fire Emblem Warriors erscheint am 28. September 2017 in Japan für Nintendo Switch und New Nintendo 3DS. Der europäische und nordamerikanische Release folgt am 20. Oktober 2017.

via Gematsu