Koch Media veröffentlicht THEC64 Mini im Frühjahr

Koch Media wählte wohl kaum zufällig den Veröffentlichungstermin des SNES Mini zur Bekanntgabe eines weiteren Mini-Geräts. Gemeinsam mit Retro Games Ltd will man im Frühjahr 2018 das THEC64 Mini veröffentlichen. Eine lizenzierte Miniaturversion des meistverkauften Heimcomputers der 1980er-Jahre, dem Commodore 64.

Per HDMI-Port passt das THEC64 Mini an moderne Geräte, auf denen die 64 Lizenzprodukte neu erlebt werden können. Unter diesen Spielen befinden sich Klassiker wie California Games, Speedball 2: Brutal Deluxe, Paradroid, Impossible Mission und etliche weitere. Die enthaltenen Spiele entnehmt ihr der Aufzählung weiter unten. Das C64 Mini sei übrigens „das erste Produkt in einer geplanten Reihe“, wie Paul Andrews von Retro Games verrät.

Das THEC64 Mini wird für 79,99 Euro im deutschen Handel erscheinen.

Enthaltene Spiele des THEC64 MINI:

AlleyKat, Anarchy, Armalyte: Competition Edition, Avenger, Battle Valley, Bounder, California Games, Chip’s Challenge, Confuzion, Cosmic Causeway: Trailblazer II, Creatures, Cyberdyne Warrior, Cybernoid II: The Revenge, Cybernoid: The Fighting Machine, Deflektor, Everyone’s A Wally, Firelord, Gribbly’s Day Out, Hawkeye, Heartland, Herobotix, Highway Encounter, Hunter’s Moon, Hysteria, Impossible Mission, Impossible Mission II, Insects In Space, Mega-Apocalypse, Mission A.D, Monty Mole, Monty on the Run, Nebulus, Netherworld, Nobby the Aardvark, Nodes Of Yesod, Paradroid, Pitstop II, Rana Rama, Robin Of The Wood, Rubicon, Skate Crazy, Skool Daze, Slayer, Snare, Speedball, Speedball II: Brutal Deluxe, Spindizzy, Star Paws, Steel, Stormlord, Street Sports Baseball, Summer Games II, Super Cycle, Temple of Apshai Trilogy, The Arc Of Yesod, Thing Bounces Back, Thing on a Spring, Trailblazer, Uchi Mata, Uridium, Who Dares Wins II, Winter Games, World Games, Zynaps.

Spezifikationen:

Der THE C64 Mini erscheint inklusive eines USB-Joysticks, einem USB-Ladekabel sowie einem HDMI-Kabel zum direkten Anschluss an moderne TV-Geräte. Weitere Funktionen umfassen die Möglichkeit Spielstände zu speichern und eine Pixel-Filter-Funktion, CRT und Scanline-Emulation. Über den Anschluss eines USB-Flashdrives können zukünftige Updates gewährleistet werden.