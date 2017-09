King’s Knight: Wrath of the Dark Dragon ist erhältlich

By

Wie Square Enix bekanntgegeben hat, ist das lange verschobene King’s Knight: Wrath of the Dark Dragon ab sofort hierzulande für mobile Endgeräte erhältlich. Das Spiel, das auch Noctis und seine Freunde in Final Fantasy XV als Freizeitbeschäftigung nutzen, basiert auf dem gleichnamigen legendären 8bit-Shooter und wurde nach drei Jahrzehnten für Final Fantasy XV neu aufgelegt.

An dem Original des Vertikal-Shooters werkelten einst auch die Legenden Hironobu Sakaguchi und Nobuo Uematsu mit. Die modernisierte Version bietet eine neue Story und Spielwelt. Es gibt über 100 Quests, Dutzende Hindernisse, Gegner und Fallen und einen Koop-Mehrspielermodus für bis zu vier Spieler. Der Schwierigkeitsgrad soll dabei dem Original gerecht werden.

King’s Knight erhaltet ihr im App Store und bei Google Play.