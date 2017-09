Katahane erscheint in Japan für PlayStation Vita

Prototype bringt die Visual Novel Katahane in Japan für PlayStation Vita in den Handel. Die Version soll noch in diesem Winter erscheinen. Die Geschichte spielt in einer Welt, in der drei Königreiche existieren: das Rote, das Weiße und das Blaue Königreich. Zudem gibt es in dieser Welt hochentwickelte Puppen, die einem Menschen sehr stark ähneln. Gelegentlich müssen die Puppen gewartet werden. Diese Aufgabe wird von einem „Tuner“ ausgeführt.

Eine junge Dramatikerin namens Wakaba verfasst ein umstrittenes Schauspiel über den Verräter Ein, der eine Herrscherin des Weißen Königreiches, Christina, getötet hat. In diesem Stück stellt die Autorin die Vermutung an, dass Ein Christina nicht betrogen hat, sondern ihr loyal zur Seite stand. Als Cero, ein Freund von Wakaba, sich auf eine Reise begibt, um seine Puppe Coco überprüfen zu lassen, wird er von Wakaba und ihrem Bruder begleitet. Auf diese Weise hofft die Autorin, Schauspieler für ihr Stück zu finden. Dabei stoßen sie auf die wunderschöne Puppe Belle, die mit einem Flügel ausgestattet ist, und auf die junge Schauspielerin Angelina.

via Gematsu