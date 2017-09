Die PlayStation-VR-Version des Spiels Kai-ri-Sei Million Arthur VR wird in Japan am 28. September erscheinen. Am 25. Mai wurde bereits die Fassung für PCs via Steam veröffentlicht. Das VR-Rollenspiel nutzt als Basis die Free-to-Play-Version, die für Smartphones, PlayStation 4 und PlayStation Vita entwickelt wurde.

via Gematsu