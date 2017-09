Japanische Verkaufscharts: 11. bis 17. September 2017

Auch zur Tokyo Game Show präsentieren wir euch natürlich die aktuellen japanischen Verkaufscharts. Auch in der letzten Woche schafft es wieder ein Neueinsteiger nach ganz oben. PES 2018 erobert mit 64.000 Einheiten die Goldmedaille. Metroid: Samus Returns steigt mit nur 30.000 Einheiten auf Rang 3 ein. Das scheint aber nur auf den ersten Blick wenig zu sein. In Japan ist Metroid nicht so populär wie im Westen, der letzte traditionelle Teil verkaufte sich insgesamt nur etwa 85.000 Mal – das war Zero Mission auf Game Boy Advance. Federation Force verkaufte sich insgesamt zuletzt 6.000 Mal. In den Hardware-Charts hält sich Nintendo Switch wacker auf Platz 1.

01./00. [PS4] Winning Eleven 2018 (Konami) {2017.09.14} (¥7.600) – 64.342 / NEW

02./02. [NSW] Splatoon 2 (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 37.481 / 1.138.962 (-17%)

03./00. [3DS] Metroid: Samus Returns (Nintendo) {2017.09.15} (¥4.980) – 30.855 / NEW

04./00. [PS4] Uncharted: The Lost Legacy (Sony) {2017.09.14} (¥4.900) – 23.131 / NEW

05./01. [PS4] Destiny 2 (Sony) {2017.09.06} (¥7.900) – 20.018 / 70.281 (-60%)

06./04. [PS4] Everybody’s Golf (Sony) {2017.08.31} (¥5.900) – 13.487 / 136.694 (-40%)

07./00. [PS3] Winning Eleven 2018 (Konami) {2017.09.14} (¥6.600) – 12.777 / NEW

08./07. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 10.971 / 694.185 (+4%)

09./05. [3DS] Dragon Quest XI (Square Enix) {2017.07.29} (¥5.980) – 10.525 / 1.720.431 (-34%)

10./06. [NSW] Monster Hunter XX (Capcom) {2017.08.25} (¥5.800) – 9.414 / 133.621 (-27%)

11./00. [PS4] F1 2017 (Ubisoft) {2017.09.14} (¥7.980) – 7.190 / NEW

12./09. [3DS] The Snack World: TreJarers (Level 5) {2017.08.10} (¥4.800) – 6.658 / 161.807 (-6%)

13./08. [PS4] Dragon Quest XI (Square Enix) {2017.07.29} (¥8.980) – 5.877 / 1.343.479 (-36%)

14./13. [NSW] Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) – 5.000 / 585.553 (+11%)

15./17. [3DS] Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo (Nintendo) – 3.840 / 239.954 (+4%)

16./03. [NSW] Dragon Ball: Xenoverse 2 (Bamco) {2017.09.07} (¥6.800) – 3.782 / 27.827 (-84%)

17./16. [NSW] Arms (Nintendo) {2017.06.16} (¥5.980) – 3.589 / 221.700 (-3%)

18./19. [PSV] Minecraft: PS Vita Edition (Sony) {2015.03.19} (¥2.400) – 3.160 / 1.208.116 (+8%)

19./12. [3DS] Etrian Mystery Dungeon 2 (Atlus) {2017.08.31} (¥6.480) – 3.057 / 38.653 (-46%)

20./00. [NSW] Champion Jockey Special (Koei Tecmo) (¥7.800) – 2.626 / NEW

Die Hardware-Charts:

NSW – 44.052 (45.439)

PS4 – 24.660 (29.482)

3DS – 21.565 (21.134)

PSV – 3.847 (3.913)

PS3 – 99 (115)

WIU – 86 (90)

XB1 – 57 (63)

