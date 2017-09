Yo-kai Watch Busters 2 erscheint im Dezember in Japan

By

Yo-kai Watch Busters 2: Treasure Legend Banbaraya erscheint für die Nintendo-3DS-Familie am 7. Dezember in Japan. Das Spin-off der Yo-kai-Watch-Reihe erscheint wie die Hauptreihe in zwei Versionen namens Sword und Magnum. Beide Versionen werden jeweils 5.184 Yen kosten. Zudem liegt jeder Version eine Münze bei, auch genannt “Treasure Gear”.

Als Schauplatz dient im Nachfolger von Yo-kai Watch Busters die Insel „Karakuri Island“. Hier soll ein Schatz eines Piraten ruhen. Allerdings warten nicht nur Reichtümer auf die Helden, sondern auch gefährliche Yo-kai, die auf dem Eiland leben. Die Spin-off-Serie baut auf dem „Busters“-Modus aus Yo-kai Watch 2 auf und erweiterte diesen zuletzt um Online-Play, neue Bossgegner, neue Yo-kai und eine eigene Story, die aus der Perspektive eines Yo-kai erzählt wird. Anders also als in den Hauptspielen, wo die Protagonisten Menschen sind.

via Gematsu