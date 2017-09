Release-Termin und neuer Trailer zu Terra Battle 2

Mistwalker und Hironobu Sakaguchi haben heute den Termin zu Terra Battle 2 bekanntgegeben und zur Feier des Tages einen neuen Trailer veröffentlicht. An der Vorregistrierungs-Kampagne kann man noch bis zum 20. September teilnehmen und so Boni absahnen. Terra Battle 2 erscheint zunächst für Android und iOS, eine PC-Version war ebenfalls geplant. Das Spiel steht in Nordamerika und Japan ab dem 21. September für iOS und Android zur Verfügung. Über einen Release in Europa ist bislang nichts bekannt.

Terra Battle 2 soll eine „komplett neue Gameplay-Erfahrung“ bieten, dabei aber trotzdem an die oft gelobten Kernmechaniken des Vorgängers anknüpfen. Es gibt eine neue Weltkarte und man wird vor dem Kampf die Gelegenheit haben, Formationen festzulegen. Das soll dem Spiel noch mehr taktische Tiefe geben.