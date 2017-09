Ise Shima Mystery Guide: Retro für Nintendo 3DS

By

Der japanische Entwickler Happymeal hat Ise Shima Mystery Guide: The False Black Pearl für Nintendo 3DS angekündigt. Die Besonderheit an diesem Adventure ist der Retro-Stil. Jedes Element entspricht den Spezifikationen eines Spiels für Nintendo Entertainment System. Nicht nur die Grafik wird pixelig gehalten sein, auch der Sound soll dem klassischen Stil entsprechen. Für die Gestaltung der Charaktere ist Kiyokazu Arai zuständig. Der Titel wird in Japan digital über den Nintendo eShop vertrieben.

via Gematsu