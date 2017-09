Humble Bundle von Sega, Atlus und Capcom

By

Sega, Capcom und Atlus haben ein gemeinsames Humble Bundle ins Leben gerufen, das ab sofort unter humblebundle.com erhältlich ist. Wie gewohnt können Fans für das Paket im Wert von 216,88 US-Dollar bezahlen, was sie möchten. Schon ab 12 US-Dollar gibt es auf jeden Fall das Komplettpaket und zwei Zusatz-Games. Von den Erlösen können verschiedene Projekte unterstützt werden:

World Wildlife Fund – Die führende Wohltätigkeitsorganisation zum Erhalt der Natur

Games Aid – Eine Wohltätigkeitsorganisation, die andere Organisationen unterstützt

Access Sport – für mehr Sportmöglichkeiten für Kinder

Special Effect – zur Unterstützung behinderter Mitmenschen, die Videospiele ebenfalls genießen wollen

Wer einen Dollar oder mehr bezahlt, erhält bereits:

Rollers of the Realm

Zeno Clash 2

Sonic Adventure 2

Bionic Commando

Citizens of Earth

Wer mehr als den Durchschnittspreis bezahlt, der freut sich über:

Renegade Ops Collection

Sonic Generations Collection

Resident Evil 4

Dead Rising (in Deutschland nicht Teil des Bundles)

Tesla Effect: A Tex Murphy Adventure

Und ab 12 Dollar gibt es dann noch:

Motorsport Manager

Devil May Cry 4 Special Edition

Für alle Käufer, die über dem durchschnittlich für dieses Bundle gezahlten Preis liegen, gibt es noch 50% Rabatt für Dawn of War III, Street Fighter V und sogar 66% Rabatt auf The Deadly Tower of Monsters. Und einen einmalig einsetzbaren 50%-Gutschein bei Steam für einen anderen Titel von Sega, Atlus oder Capcom.