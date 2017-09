Hokuto ga Gotoku: Story-Details und neue Charakteren

By

Sega hat die offizielle Website zu Hokuto ga Gotoku um allerhand neue Informationen zu Story und Charakteren erweitert. Nach dem neuen Trailer von der Tokyo Game Show und den Details rund um einen DLC, mit dem man das Charaktermodell von Protagonist Kenshiro dauerhaft gegen Kazuma Kiryu tauschen kann, lernen wir heute zahlreiche weitere Charaktere kennen und erhalten einen Blick auf die Story.

Die Geschichte spielt im Jahr 199X, als die Welt nach einem Nuklearkrieg in Flammen steht. Die Kontinente sind gespalten, die Ozeane ausgetrocknet. Doch die Menschheit hat überlebt. Kenshiro wurde von Nanto-Seiken-Kämpfer Shin besiegt, der ihm seine geliebte Verlobte Yuria nahm. Um Yuria zurückzuholen, attackiert Kenshiro das Schloss von Shin, besiegt ihn und stellt seine Ehre wieder her. Doch Yuria ist tot, behauptet Shin. Kenshiro zieht verzweifelt durch die Wüsten, doch eines Tages hört er von einer Frau namens Yuria, die am Leben sein soll. Er macht sich auf die Suche.

Mit Souther, Kenshiros Bruder Jagi, Uighur und Nadai gibt es vier neue Charaktere, deren Artworks ihr unten bestaunen könnt. Zudem gibt es Einblicke in die Stadt Eden, die ihr mit Kenshiro im Adventure-Modus des Spiels bereist und in der ihr laut Sega wie in Yakuza zahlreiche Abenteuer und Nebenmissionen sowie Spiele erlebt. Ihr werdet zum Barkeeper, spielt Baseball und fahrt mit einem Buggy durch das fade Vorland von Eden.

Hokuto ga Gotoku erscheint am 22. Februar 2017 in Japan für PlayStation 4.

via Gematsu