Happy Manager: Zumindest teilweise VR-Support

Happy Manager wurde einst als PlayStation-VR-Game angekündigt, doch seit der Neuvorstellung bei der Tokyo Game Show 2017 ist nur noch von PlayStation 4 die Rede. D3 Publisher konkretisierte nun, dass das Apartment Management Adventure zum Launch keine VR-Unterstützung bieten wird. Der Publisher gab an, dies geschehe aus „zahlreichen Gründen“. Trotzdem gibt es weiterhin VR-Pläne für Happy Manager. Nach dem Launch des Spiels im Januar 2018 für PlayStation 4 wolle man weiter am Spiel arbeiten und schließlich zumindest einen teilweisen PlayStation-VR-Support bieten.

In dem Spiel übernehmt ihr die Rolle eines Apartment-Managers. In diesem Apartment, welches im Vorort Hanasaki City liegt, wurde vieles modernisiert. So gibt es unter anderem ein Fitness-Studio und einen großen Pool. Zurzeit leben dort drei weibliche Bewohner, mit denen ihr des Öfteren in Kontakt tretet.

via Gematsu