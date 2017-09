God Eater: Infos zu einem neuen Projekt im Oktober

By

Neue Informationen über das nächste Videospiel zu God Eater sollen wir am 7. Oktober erhalten, wie Hiroshi Yoshimura (Leiter der God-Eater-Serie) und Yuya Tomiyama (Produzent für das neue God-Eater-Projekt) über einen Livestream versprachen.

An diesem Tag findet in Yokohama (Pacifico Yokohama) ein orchestrales Live-Konzert zur Serie in Japan statt. Die Ankündigung des zukünftigen Ablegers der Reihe erfolgte auf der Tokyo Game Show. Seit dieser Enthüllung gab es im März nur einen Teaser-Trailer, den ihr unten ebenfalls nochmal seht. Die Veröffentlichung ist weltweit geplant.

Der Teaser-Trailer vom März:

