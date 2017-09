Fire Emblem Warriors: Vorstellung von Anna

Koei Tecmo hat ein neues Video zu Fire Emblem Warriors veröffentlicht, das die Figur Anna in den Vordergrund stellt. Anna ist in vielen Ablegern der Serie als NPC aufgetaucht und dient als Guide oder Cameo. In Fire Emblem: Awakening konnte sie zum ersten Mal als Einheit rekrutiert werden.

Fire Emblem Warriors erscheint am 28. September 2017 in Japan für Nintendo Switch und New Nintendo 3DS. Der europäische und nordamerikanische Release folgt am 20. Oktober 2017. Eine Collector’s Edition findet ihr bei Amazon. Letzte Woche erst stellten Koei Tecmo und Nintendo einen Season-Pass vor, der drei DLC-Pakete bieten wird.

via Gematsu