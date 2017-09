Fire Emblem Warriors: Viertes Video präsentiert Helden

Koei Tecmo hat das vierte Video zu Fire Emblem Warriors veröffentlicht, welches euch weitere Helden aus dem Videospiel präsentiert. Zu den gezeigten Charakteren gehören neben Marth auch die kürzlich erst vorgestellten Caeda und Tiki. Vorgestellt werden:

Marth (gesprochen von Hikaru Midorikawa)

Caeda (gesprochen von Saori Hayami)

Tiki (gesprochen von Sumire Morohoshi)

Lyn (gesprochen von Makiko Ohmoto)

Celica (gesprochen von Nao Toyama)

Shion (gesprochen von Yuma Uchida)

Lianna (gesprochen von Maaya Uchida)

Die bisherigen Charakter-Videos findet ihr in unserem Artikel-Archiv.

Fire Emblem Warriors erscheint am 28. September 2017 in Japan für Nintendo Switch und New Nintendo 3DS. Der europäische und nordamerikanische Release folgt am 20. Oktober 2017. Eine Collector’s Edition findet ihr bei Amazon. Letzte Woche erst stellten Koei Tecmo und Nintendo einen Season-Pass vor, der drei DLC-Pakete bieten wird.

via Gematsu