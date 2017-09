Fire Emblem Warriors: Elise ist ein spielbarer Charakter

By

Wie Nintendo verkündete, gehört Elise aus Fire Emblem Fates zu den spielbaren Charakteren in Fire Emblem Warriors. Das Crossover erscheint am 20. Oktober hierzulande für Nintendo Switch und New Nintendo 3DS.

Das Land wurde von einem heiligen Drachen beschützt, doch eines schicksalhaften Tages erschien ein böser Drache und brachte Chaos und Zerstörung ins Königreich. Um ihr Volk zu retten, ziehen zwei Geschwister aus, sich dem Drachen entgegenzustellen. An ihrer Seite stehen zwei alte Bekannte: Chrom und Marth.

Wenn ihr euch für weitere Eindrücke zum Videospiel interessiert, sollten ihr unseren Bericht von der Gamescom 2017 lesen. Eine Limited Edition zum Spiel für Nintendo Switch ist derzeit bei Amazon noch vorbestellbar. Sie enthält zusätzlich einen Soundtrack und Charakter-Karten.

via Gematsu