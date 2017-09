Etrian Odyssey V: Die Pugilist-Klasse stellt sich vor

Atlus und Deep Silver haben einen neuen Trailer zu Etrian Odyssey V: Beyond the Myst veröffentlicht. Nach dem Dragoon, dem Warlock, dem Fencer, Masurao und Botanist ist heute der Pugilist an der Reihe. In den rundenbasierten Kämpfen wird es ausschlaggebend sein, dass ihr euch einen guten Mix ins Team holt.

Wenn die Kräuterkunde des Botanisten nicht mehr hilft, müssen sich die Spieler wortwörtlich aus brenzligen Situationen freiboxen – wer wäre besser dafür geeignet als die Pugilist-Klasse? Diese Meister der Kampfkünste haben ihre bloßen Fäuste zu gefährlichen Waffen gemacht und fühlen sich natürlich an vorderster Front am wohlsten. Neben der Möglichkeit die Gegner mit einem einzigen Schlag zu betäuben, kann der Pugilist seine kostbaren Lebenspunkte opfern, um besonders heftige Treffer zu landen.

In Nordamerika erscheint der Dungeon Crawler am 17. Oktober für Nintendo 3DS. Für die europäische Version wurde noch kein Datum für die Veröffentlichung genannt. Geplant ist in diesem Fall der Herbst als Zeitraum für die Erscheinung. Vorbestellen könnt ihr euch das Spiel bereits bei Amazon.