Earthlock: Festival of Magic jetzt für Wii U erhältlich

Das Games-Portfolio darf sich seit wenigen Tagen auch um Earthlock: Festival of Magic erweitert wissen. Das Spiel ist schon seit Monaten für andere Plattformen erhältlich, doch Unterstützer des Kickstarter-Projekts, die eine Wii-U-Fassung wollten, schauten seit jeher in die Röhre. Snowcastle beteuerte immer wieder, dass das Spiel auch für Wii U veröffentlicht wird – und hielt nun Wort. Als Entschädigung für die lange Wartezeit ist Earthlock auf Wii U für nur 9,99 Euro erhältlich. Soviel kostet das Spiel in Sales-Angeboten inzwischen auch auf anderen Plattformen.

Derweil haben sich die Entwickler schon das nächste Ziel gesetzt. Gemeinsam mit Publisher Cross Function will man das Spiel nach Japan bringen. Vielleicht dann auch für Nintendo Switch? Snowcastle bittet die Fans auf jeden Fall, die Augen nach einer Ankündigung bei der Tokyo Game Show 2017 offen zu halten.

Als Wüstenschatzjäger Amon in seiner Heimat Zaber einem äußerst wundersamen Wesen über den Weg läuft, steht ihm das größte Abenteuer seines Lebens bevor. Geh in diesem rundenbasierten Fantasy-RPG mit Amon und anderen erstaunlichen Helden auf ein unvergessliches Abenteuer durch die Welt von Umbra und erlebe einen geheimnisvollen und wunderschönen, aber schroffen Planeten, der schon seit Urzeiten stillsteht.

Unseren Test zu Earthlock: Festival of Magic findet ihr hier! Ein älterer Trailer:

via Eurogamer