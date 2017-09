Earth Defense Force 4.1 für PS4 angekündigt

In der letzten Ausgabe der japanischen Famitsu hat D3 Publisher ein neues Earth Defense Force angekündigt. Earth Defense Force 4.1: Wing Diver The Shooter lautet der Titel des vertikalen 3D-Shoot-’em-up. Der Titel gesellt sich nicht zur Hauptreihe, sondern ist ein Spin-off. Das Spiel wird von Clouds und Giga Rensya entwickelt. Bereits im Herbst soll das Spiel für 2980 Yen in Japan in digitaler Form erscheinen.

Eines Tages werden die Truppen des Hauptquartiers entsandt, um das gegnerische Mutterschiff zu Fall zu bringen. Auf ihrem Weg tauchen plötzlich große Kreaturen auf, welche sie aufhalten wollen. So entscheidet sich die Earth Defense Force alle verfügbaren Einsatzkräfte in den Kampf zu schicken. Auch das Pale Team, welches sich noch in der Testphase befindet. In euren Kämpfen erwarten euch 60 Waffen und es werden euch mehr als 100 Feinde auf dem Bildschirm angezeigt.

Interessanterweise handelt es sich nicht um den ersten Serienableger mit der Nummerierung „4.1“. Bereits erhältlich ist Earth Defense Force 4.1: The Shadow of New Despair, bei dem es sich um eine stark erweiterte Version von Earth Defense Force 4 handelt, die als Earth Defense Force 2025 im Westen erschienen ist.

