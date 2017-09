Drei neue Screenshots zu Shenmue III

Ys Net hat drei neue Screenshots aus dem Videospiel Shenmue III veröffentlicht. Auf der Gamescom 2017 wurde der erste Teaser-Trailer zu diesem Projekt gezeigt.

Das geistige Kind der Entwicklerlegende Yu Suzuki vereint klassisches Arcade-Gameplay, wie man es aus Virtua Fighter kennt, mit Rollenspielelementen, um eine epische Geschichte auf der Konsole zu erzählen. Die cineastische Geschichte mit ihrem klaren Fokus auf den starken Charakteren in Kombination mit realistischen Gefechten und spaßigen Mini-Games, fesselt Spieler und Kritiker bis heute. Viele Feature, die in heutigen Spielen alltäglich sind, wie beispielsweise Quick-Time-Events, feierten in Shenmue ihr Debüt.