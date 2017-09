Dragon Quest X: Hauptfiguren der neuen Erweiterung

By

Die kommende Erweiterung zu Dragon Quest X: 5.000 Year Journey to a Faraway Hometown Online wird neben der neuen Klasse Druide neue Charaktere in die Geschichte einführen. Der Schauplatz ist das Königreich Eterne. In dieser Episode treffen die Spieler nicht nur auf einen Ritter, der schwarze Kleidung trägt, sondern auch auf die Figuren Meleade, Quord und Chacol.