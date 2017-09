Dragon Ball FighterZ: Krillin und Freezer im Video

By

Dragon Ball FighterZ ist das neueste Kampfspiel von Bandai Namco zum gleichnamigen Anime. Das Spiel entsteht in Zusammenarbeit mit Arc System Works und besticht vor allem durch seinen atemberaubenden Grafikstil. Nicht nur die Kampfanimationen, sondern auch der Rest des Spiels gleicht dem Anime fast bis aufs Haar. In zwei neuen Videos stellt euch Bandai Namco Son Gokus besten Freund Krillin und den wohl bekanntesten Schurken der Serie – Freezer – näher vor.

Dragon Ball FighterZ erscheint für PlayStation 4, Xbox One und PCs im Februar 2018. Vergangenes Wochenende veranstaltete Bandai Namco bereits eine Closed Beta, in der einige Spieler ihre Kampfkünste auf die Probe stellen konnten. Das Spiel könnt ihr euch bei Amazon bereits vorbestellen.

Laut Producer Tomoko Hiroki habe man sich in den vergangenen Jahren eher auf 3D-animierte Spiele konzentriert. Nun habe man den 2.5D-Stil gewählt, weil nur so bestimmte Dinge dargestellt werden können. Auch wenn es auf den ersten Blick nach 2D-Animationen aussieht, wird es eine breite Palette an verschiedenen Kamerawinkeln geben und unterschiedliche Interaktionsmöglichkeiten.

via Dualshockers (1), (2)